У Кабміні закликають роботодавців змінити робочі графіки через спеку

2038 переглядів
П'ятниця, 4 серпня 2017, 08:39

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закликав роботодавців дати співробітникам можливість змінити робочий графік у зв'язку зі спекою в Україні.

Про це він заявив в ефірі 112 каналу, передає zn.ua.

"У нас в цьому плані, я вважаю, зважене законодавство, яке дає право роботодавцю вирішувати в робочому порядку питання або зменшення робочого часу, або збільшення обідньої перерви, або застосування інших заходів для збереження робочого потенціалу і здоров'я тих людей, які працюють на підприємстві" , - сказав Розенко.

Він також закликав використовувати плаваючі графіки, коли можна дозволити працівникам в період високих температур працювати менше або відпрацювати їх в інший час.

За його словами, роботодавцям необхідно дотримуватися всіх умов для комфортної роботи співробітників.

Теми: Кабінет міністрів
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Нардепи з Опоблоку просять перевірити Супрун на подвійне громадянство 3 серпня 2017, 14:12
Ще не державне: Семерак розповів, як завершити повернення Межигір'я 2 серпня 2017, 15:49
Уряд не буде виплачувати компенсацію "Нафтогазу" - Кістіон 31 липня 2017, 18:25
powered by lun.ua
Головні новини
У Кабміні закликають роботодавців змінити робочі графіки через спеку
Хроніка 4 серпня. Заощадження Тимошенко та листи підтримки Януковича
Доба в АТО: 21 обстріл, бойовики били з мінометів і гранатометів
Турчинов: На Донбасі встановлять системи блокування проросійських каналів
Усі новини
Спека

Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку

Такі плани

7 проектів липня, які змінять Київ найближчим часом