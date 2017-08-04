З початку року на Донбасі вбито 59 цивільних – ОБСЄ

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 15:17

За підрахунками моніторингової місії ОБСЄ, від початку поточного року на Донбасі було вбито 59 мирних громадян.

Про це у п'ятницю повідомив перший заступник голови місії Александр Хуг на брифінгу в Києві.

"Цивільні особи на Донбасі продовжують платити жахливу ціну - цього року СММ підтвердила 341 жертву серед цивільних осіб: 59 загинули та 282 отримали поранення", - заявиви він.

Також, за словами Хуга, 29 липня безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував 120-міліметровий міномет бойовиків ОРДО під Донецьком, всього у 350 метрах від житлового сектора. Кілька хвилин пізніше терористи його приховали.

"Настав час, коли сторони мають почути людей Донбасу, припинити вогонь та відвести зброю", - зазначив заступник голови місії.

Як повідомлялося, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 21 раз відкривали вогонь, після 18:00 вони посилили обстріли.

Українська правда

Теми: Донбас АТО жертви
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