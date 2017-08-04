Сина екс-директора "Енергоатому" взяли під домашній арешт
Солом'янський райсуд Києва взяв сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" Артема Кіма під цілодобовий домашній арешт строком два місяці.
Про це УП повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Сергій Козачина, який представляв в суді сторону обвинувачення.
За його словами, Кім, який також є бойфрендом співачки Даші Астаф'євої, носитиме електронний браслет стеження.
"Цілодобовий домашній арешт з браслетом", - сказав прокурор.
Крім цього, на нього поклали низку зобов'язань, зокрема - прибувати до суду за першим викликом, здати паспорти для виїзду за кордон, повідомляти слідчих та суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з іншими учасниками кримінального провадження та свідками.
Як повідомлялося, 2 серпня НАБУ затримало сина колишнього гендиректора НАЕК "Енергоатом" та Южно-Української АЕС Артема Кіма за підозрою в розкраданні 27 мільйонів гривень "Енергоатома".
Роман Кравець, УП
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