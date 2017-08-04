Військовий отримав поранення внаслідок обстрілу на Донеччині

44 перегляди
П'ятниця, 4 серпня 2017, 19:37

Один український військовий отримав поранення внаслідок обстрілу бойовиками опорного пункту Збройних сил, який стався близько 6 ранку на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Крім того, опівдні незаконні збройні формування застосували міномети калібру 120 міліметрів по укріпленнях ЗСУ на підступах до селища Піски.

Уночі та вдень бойовики з гранатометів і стрілецької зброї чотири рази вели вогонь по Новоолександрівці, що на Луганському напрямку.

На Приморському напрямку під обстріл двічі потрапили підрозділи сил АТО у Чермалику.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
"Отче, я живий? Чи це я марю?" Як вижив Микола Рондо 4 серпня 2017, 17:44
З початку року на Донбасі вбито 59 цивільних – ОБСЄ 4 серпня 2017, 15:17
Спостерігачі ОБСЄ потрапили під обстріл 4 серпня 2017, 15:09
powered by lun.ua
Головні новини
Порошенко готовий запросити іноземців розслідувати вбивство Шеремета
ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens
Стало відомо, хто підтримав позбавлення Саакашвілі громадянства України
Балчун про свою відставку: "Поки можу спокійно дивитися у дзеркало"
Усі новини
Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування

"Сцена 6"

У Києві з'явиться місце для перегляду вистав незалежних театрів