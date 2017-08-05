ФБР підозрює РФ у поширенні фейкових новин в соцмережах перед виборами в США

149 переглядів
Субота, 5 серпня 2017, 05:45

ФБР дійшло висновку, що принаймні деякі облікові записи в соцмережах, через які поширювались фейкові новини під час президентської виборчої кампанії в США, були частиною російської кампанії з дезінформації.

Про це повідомляє CNN.

За місяці до дня виборів Twitter і Facebook стали поживним грунтом для поширення вірусних "новин" про змови і містифікації, багато з яких містили негативні хибні заяви про Гілларі Клінтон.

ФБР здійснювало моніторинг соціальних мереж в день виборів минулого року, намагаючись відслідкувати ймовірну російську дезінформаційну кампанію з використанням фальшивих новин.

Аналітики ФБР виявили, що деякі облікові записи користувачів соціальних мереж, які стояли за поширенням фейкових новин, були зарубіжними і дійшли висновку, що принаймні деякі з них були частиною російської дезінформаційної кампанії, повідомляє CNN з посиланням на два джерела, знайомих з розслідуванням.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.

Теми: США Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Міністр юстиції США оголосив війну витокам секретної інформації 5 серпня 2017, 02:55
США офіційно повідомили ООН про вихід з кліматичної угоди 5 серпня 2017, 01:20
Саакашвілі каже, що безперешкодно приїхав до Польщі з США 4 серпня 2017, 22:09
powered by lun.ua
Головні новини
Омелян: Суд визнав незаконним виведення "Укрзалізниці" з-під контролю Мінінфраструктури
ЗМІ: Пентагон попросив Білий дім надати Україні летальну зброю
Порошенко готовий запросити іноземців розслідувати вбивство Шеремета
ЄС розширив санкції проти Росії через скандал з Siemens
Усі новини
Спека

Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку

Інтерв'ю

"Цирк або вимре, або почне поважати публіку"