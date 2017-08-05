Учасникам групи Scooter загрожує до 8 років за візит до Криму

2402 перегляди
Субота, 5 серпня 2017, 10:46

Учасникам німецької групи Scooter, які 4 серпня прибули в анексований Крим, загрожує до 8 років позбавлення волі.

Про це заявила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, пише "Крим.Реалії".

"За зверненням народного депутата Верховної Ради України Дмитра Білоцерківця про порушення вимог українського законодавства колективом німецької групи Scooter, прокуратурою АР Крим внесено відомості до ЄРДР за ст. 332-1 КК України за фактом порушення іноземцями порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (до 8 років позбавлення волі)", - повідомила Тихончик.

Прокуратура направить запити до компетентних органів Німеччини про надання міжнародної правової допомоги, щоб здійснити допит учасників групи, додала вона.

Як відомо, музиканти групи Scooter прибули до Криму 4 серпня для участі у музичному фестивалі ZBFest у Балаклаві.

У червні посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрічався у Гамбурзі з менеджером Scooter, щоб відмовити музикантів від виступу в анексованому Криму.

Плани відвідати Крим музикантами критикувала депутат Європарламенту від "Зелених" Ребекка Хармс: на її думку, вони  "стають на бік Путіна", виступаючи на анексованому півострові.

У свою чергу фронтмен Scooter Ейч Пі Бакстер заявляв, що група бачить в участі у фестивалі "виключно музичну подію".

Теми: Крим прокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС надіслало Росії ноту протесту за візит Медведєва до Криму 4 серпня 2017, 19:55
МЗС вимагає від Росії негайно звільнити Балуха 4 серпня 2017, 17:34
"Вирок надто суворий": Захист оскаржить ув'язнення Балуха 4 серпня 2017, 17:16
powered by lun.ua
Головні новини
ФБР підозрює РФ у поширенні фейкових новин в соцмережах перед виборами в США
Омелян: Суд визнав незаконним виведення "Укрзалізниці" з-під контролю Мінінфраструктури
ЗМІ: Пентагон попросив Білий дім надати Україні летальну зброю
Порошенко готовий запросити іноземців розслідувати вбивство Шеремета
Усі новини
Афіша на 4-6 серпня

Розпродаж суконь, джазова виставка, музика, йога, споглядання заходу сонця...

Інтерв'ю

"Цирк або вимре, або почне поважати публіку"