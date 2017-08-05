Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в ДТП

Колишня народний депутат від Партії регіонів Ірина Бережна загинула в ДТП.

Цю інформацію "Українській правді" підтвердили в оточенні екс-нардепа.

Також інформацію про смерть Бережної підтвердили екс-нардепи від ПР Олена Бондаренко та Олена Лукаш на своїй сторінці в Facebook.

Раніше про смерть Бережної в автокатастрофі повідомило видання LB.ua. За його інформацією, аварія сталася вранці в суботу на узбережжі Адріатичного моря між Італією і Хорватією.

Водій, який віз Бережну з восьмирічною донькою, скоріш за все, не впорався з керуванням, і машина вилетіла з серпантину.

Екс-депутат і водій загинули на місці. Дочка Бережної отримала незначні травми. Вона сиділа ззаду в автокріслі, була пристебнута.

Ірина Бережна була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя. Бережній було 36 років.