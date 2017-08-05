Бойовики продовжують поодинокі обстріли – штаб
Упродовж дня суботи бойовики продовжують поодинокі обстріли українських позицій, Збройні Сили України дають адекватну відповідь.
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.
У штабі зазначили, що ситуація у зоні АТО не зазнала суттєвих змін.
Так, з опівночі, бойовики тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Авдіївки.
На Луганському напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки. Також під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному, що на Маріупольському напрямку.
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