Бойовики продовжують поодинокі обстріли – штаб

Упродовж дня суботи бойовики продовжують поодинокі обстріли українських позицій, Збройні Сили України дають адекватну відповідь.

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18:00.

У штабі зазначили, що ситуація у зоні АТО не зазнала суттєвих змін.

Так, з опівночі, бойовики тричі відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Авдіївки.

На Луганському напрямку злочинці двічі застосовували гранатомети в районі Новоолександрівки. Також під гранатометний вогонь потрапили українські опорні пункти у Водяному, що на Маріупольському напрямку.