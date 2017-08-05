У Кривому Розі в.о. начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе

У Кривому Розі Дніпропетровської області призначено службову перевірку за фактом створення конфлікту й участі в бійці в.о. начальника Довгинцівського відділу поліції міста.

Про це повідомляє в суботу прес-служба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що один із заступників керівника відділу поліції на Дніпропетровщині створив конфлікт біля кафе, який переріс у бійку. До одного з розважальних закладів міста був викликаний екіпаж патрульної поліції. Прибувши на місце події, поліцейські виявили правопорушника, який поводився зухвало, виражався нецензурною лайкою, не реагував на зауваження правоохоронців", - зазначили в поліції.

Для припинення правопорушення громадянина доставили до Саксаганського відділу поліції Кривого Рогу для складання адміністративних матеріалів.

Встановлено, що правопорушник працює у Довгинцівському відділі поліції Кривого Рогу і на даний час є тимчасово виконуючим обов'язки начальника ВП.

За даним фактом розпочато службову перевірку. Правопорушника відсторонено від виконання обов'язків.

"За результатами службової перевірки правопорушника буде звільнено з лав поліції - за поведінку, яка негідна працівника поліції", - зазначив глава Нацполіції Сергій Князєв.

За інформацією "Української правди", затриманим є заступник начальника Довгинцівського відділу поліції Кривого Рогу Пісний Руслан Сергійович.

Українська правда