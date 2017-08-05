Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР

291 перегляд
Субота, 5 серпня 2017, 23:19

Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції щодо Північної Кореї.

Як повідомляє Reuters, проект резолюції був розроблений США у відповідь на два запуски КНДР міжконтинентальних балістичних ракет.

Резолюція забороняє КНДР експорт вугілля, заліза, залізної руди, свинцю, свинцевої руди і морепродуктів.

Крім того, державам-членам ООН забороняється збільшувати поточне число північнокорейських робітників, що працюють за кордоном, також забороняються нові спільні підприємства з Північною Кореєю і будь-які нові інвестиції в поточні спільні підприємства.

Також цим рішенням дев'ять людей і чотири компанії КНДР, включаючи основний валютний банк Північної Кореї, додані в чорний список США.

"Ми не повинні обманювати себе, думаючи, що ми вирішили проблему, анітрохи. Північнокорейська загроза не залишила нас, вона швидко стає все більш небезпечною", - сказала після голосування посол США в ООН Ніккі Гейлі.

"Потрібні подальші дії. Сполучені Штати здійснюють і продовжуватимуть здійснювати розумні заходи для захисту себе і наших союзників", - сказала вона, додавши, що Вашингтон продовжить щорічні спільні військові навчання з Південною Кореєю.

Теми: ООН КНДР санкції
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ООН може позбавити КНДР $ 1 млрд доходів від експорту 5 серпня 2017, 04:19
США офіційно повідомили ООН про вихід з кліматичної угоди 5 серпня 2017, 01:20
Адвокати Януковича вже хочуть справу проти дипломата Сергеєва 3 серпня 2017, 17:47
powered by lun.ua
Головні новини
Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР
У Кривому Розі в.о. начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе
Лідер німецьких лібералів закликав тимчасово "забути" про анексію Криму
Екс-нардеп від Партії регіонів Бережна загинула в ДТП
Усі новини
Де провести серпень

5 найкращих текстів БЖ про вечірки, тусовки та клуби

Instagram дня

Мами підтримують тиждень грудного вигодовування