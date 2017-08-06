Навальний вважає, що є 50% вірогідність замаху на нього

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Неділя, 6 серпня 2017, 04:44

Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що є 50-відсоткова ймовірність того, що на нього зроблять замах.

Про це він заявив в інтерв'ю CBS, яке вийде в ефір 7 серпня.

Видання зазначає, що вже кілька критиків президента РФ Володимира Путіна були вбиті. Серед них і Борис Нємцов.

При цьому Навальний, відповідаючи на питання журналіста про те, чи є ймовірність, що він сяде у в'язницю, заявив: "Путін особисто вирішує такі речі, і ніхто не розуміє, що у нього в голові".

Також Навальний заявив, що він відчуває провину за те, що його брат Олег сидить у в'язниці.

"100% він у в'язниці, тому що він мій брат. Це єдина причина", - сказав Навальний.

Теми: Росія
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