На Донбасі правоохоронці затримали авто з гранатами

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Неділя, 6 серпня 2017, 03:53

На блокпосту в Покровському Донецької області правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилися гранати.

Про це повідомляє поліція в Донецькій області.

За кермом автомобіля був 29-річний місцевий житель. При огляді авто правоохоронці виявили дві гранати РГД-5, гранату Ф-1 із запалами і два магазини до автомата Калашникова з набоями.

За словами водія, напередодні він знайшов ці предмети на околиці міста, поклав їх в машину і "просто забув про них".

Виявлені зброя і боєприпаси направлені на експертизу. У відношенні їх власника відкрите кримінальне провадження за ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" КК України.

Теми: Донбас поліція
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