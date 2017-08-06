700 громадян Франції воювали в Сирії і Іраку на боці ісламістів

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Неділя, 6 серпня 2017, 05:33

Близько 700 французьких громадян воювали в Іраку і Сирії на боці ісламістських угруповань.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коломб, передає Reuters.

При цьому наголошується, що 271 ісламістів повернулися на батьківщину, до Франції. 54 з них - неповнолітні. Деякі з тих, хто повернувся, зараз знаходяться під вартою.

У той же час, за словами Коломба, складно перевірити інформацію про те, скільки французьких громадян загинули в Сирії та Іраку.

Міністр також додав, що загроза терористичних атак у Франції залишається "дуже високою".

Теми: Франція тероризм
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