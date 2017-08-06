Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO

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Неділя, 6 серпня 2017, 09:32

Українець Василь Ломаченко втретє захистив титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі.

В Лос-Анджелесі він впевнено переміг в 10-у бою на профі-рингу колумбійського боксера Мігеля Марріагу, повідомляє Укрінформ.

Українець володів перевагою протягом всього поєдинку, який тривав лише сім раундів з дванадцяти. Він двічі посилав суперника у нокдану. Після другого падіння команда Марріаги вирішила достроково припинити бій.

Теми: спорт
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