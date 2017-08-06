На Донеччині від вибуху гранати загинуло 3 людей: хотіли побачити салют

791 перегляд
Неділя, 6 серпня 2017, 12:05

Внаслідок вибуху гранати у приватному будинку в селі Дачне Мар'їнського району Донеччини загинуло троє людей і ще одного поранено.

Як повідомляє прес-служба поліції Донеччини, вибух стався вночі по вулиці Южній.

Загинуло двоє чоловіків та жінка. Пораненого чоловіка в шоковому стані доставлено у лікарню м. Курахове.

На місці події поліцейські та вибухотехніки знайшли залишки гранати, а також гранату Ф-1 та два запали.

"Поліцейські з'ясували, що за вказаною адресою проживала жінка 1983 та чоловік 1965 років народження, до яких прийшли в гості ще двоє знайомих чоловіків. Разом вони розпивали спиртне. За словами потерпілого 1964 року народження, який один залишився живий, господар будинку хотів продемонструвати салют, після чого стався вибух", - йдеться в повідомленні.

Факт кваліфіковано за ч.2 п.1 і 5 ст.115 "Умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб" Кримінального кодексу України. Обставини події з’ясовуються.

У поліції додали, що, враховуючи цей трагічний випадок, на Донеччині з початку 2017 року в результаті необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинуло 11 людей, з них – одна дитина.

Українська правда

Теми: Донецька область
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
На Донеччині вбивцю 3 людей відпустили під домашній арешт – прокуратура 5 серпня 2017, 22:49
На Донеччині оголосили підозру "міністру фінансів ДНР" 2 серпня 2017, 13:24
Наступника "Мотороли" "Воху" судитимуть заочно 1 серпня 2017, 14:15
powered by lun.ua
Головні новини
Спецпредставник Німеччини: спочатку Донбас, а вже потім Крим
Доба в АТО: 31 обстріл, троє українських військових поранені
Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені
ЗМІ повідомили подробиці ДТП, в якій загинула Бережна
Усі новини
9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити

Чорногорія

6 правил життя у Чорногорії, які має знати кожен мандрівник