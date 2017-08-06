В Україні очікуються сильний вітер і дощі з градом

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Неділя, 6 серпня 2017, 14:08

У найближчі години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня по Києву та області, а 7 серпня практично по всій Україні очікуються грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с, подекуди град.

Про це повідомляє Держслужба із надзвичайних ситуацій із посиланням на Укргідрометцентр.

Так, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 6 серпня та протягом 7 серпня по Київу та Київській області грози, сильний дощ, шквали 15-20 м/с. В окремих районах Київської області град.

Крім того, 7 серпня в Україні грози, окрім Харківської, Донецької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей, місцями сильний дощ, в окремих районах шквали 15-20 м/с, град.

Українська правда

Теми: погода
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