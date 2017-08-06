Росія вводить в Криму графіки відключення світла

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Неділя, 6 серпня 2017, 15:48

Росія вводить графіки тимчасового відключення електропостачання на південному березі Криму через перевищення допустимого навантаження на повітряній лінії "Сімферопольська - Ялта".

Про це заявили в Міненерго Росії, передає Интерфакс.

"6 серпня, о 10:33 за Москвою, віддано команду на введення графіків тимчасового відключення споживання в обсязі 8 МВт (...) в енергорайоні ПБК. Причина: перевищення допустимого струмового навантаження по ПЛ 110 кВ" Сімферопольська - Ялта". Інформація уточнюється ", - зазначає відомство.

Раніше на півострові встановилася спека в 38-40 градусів Цельсія, жителі активно користуються кондиціонерами.

Централізоване електропостачання Криму при сумарному споживанні близько 1280 МВт забезпечується за рахунок власної генерації (близько 195 МВт), генерації мобільних ГТеС (285 МВт) і перетікання потужності з боку ОЕС Півдня по енергомосту (до 800 МВт).

Теми: Крим енергетика
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