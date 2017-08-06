Правозахисники вимагають накласти санкції на фігурантів справи Балуха

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Неділя, 6 серпня 2017, 21:01
Crimean Human Rights Group
Crimean Human Rights Group

Кримська правозахисна група вважає справу проти Володимира Балуха сфабрикованою і вимагає, аби до санкційних списків включили співробітників ФСБ та всіх причетних до справи.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив представник організації Володимир Чекригін.

"І тепер, хотілось би зауважити, що у справі Володимира Балуха ми будемо наполягати на тому, щоб у санкційні списки включались усі фігуранти цієї справи, всі, хто брав у ній участь, не тільки верхівка ФСБ і суддя, яка виносила вирок, а й той суддя, що виносив рішення про його затримання, і слідчий, що проводив обшук, рядові співробітники ФСБ", - заявив правозахисник.

Так, справа Балуха увійшла до звіту "Кримської правозахисної групи" про дотримання прав людини на півострові для Комітету ООН із ліквідації расової дискримінації.

"Всі повинні бути включені у ці списки, щоб у Криму розуміли, що ніхто не залишиться без покарання, кожен понесе відповідальність рано чи пізно. Тому що внесення у ці санкційні списки означатиме, що людина на все життя залишиться в Криму або Росії", - сказав Чекригін.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня 2017 року МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

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Українська правда

Теми: політв'язні Крим права людини
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