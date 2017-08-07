Негода знеструмила майже сто населених пунктів у 5 областях

399 переглядів
Понеділок, 7 серпня 2017, 09:10

93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.

Про повідомляє прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Вказується, що 6 серпня через дощ, грозу і пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, що знеструмило 93 населених пунктів у 5 областях.

Так, в Миколаївській області немає електропостачання у 39 населених пунктах, в Одеській – у 36, у Вінницькій – в 11, у Київській – в 4, в Кіровоградській – у 3 населених пунктах.

Як відомо, у неділю ДСНС попереджали про грози і шквали 6-7 серпня практично по всій Україні.

Українська правда

Теми: погода надзвичайна подія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В Україні очікуються сильний вітер і дощі з градом 6 серпня 2017, 14:08
У деяких регіонах Європи спека сягнула 47 градусів 5 серпня 2017, 03:49
Українцям обіцяють осінь вже після 10 серпня 4 серпня 2017, 12:36
powered by lun.ua
Головні новини
Під Києвом у ДТП загинули 6 людей
Хроніка 7 серпня. Вакарчук вирішив стати політиком, а Янукович порозумівся з Луценком
На Осокорках у Києві п’яний водій збив двох дітей
Правозахисники вимагають накласти санкції на фігурантів справи Балуха
Усі новини
Досвід мам

4 мами про те, як і чому їхні діти не ходять до школи

Спека

Що їсти, пити, як заснути, не захворіти у спеку