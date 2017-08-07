НАЗК перевіряє 265 декларацій чиновників

334 перегляди
Понеділок, 7 серпня 2017, 10:38

Національне агентство з питань запобігання корупції станом на серпень розглянуло інформацію з 376 звернень.

Про це йдеться у повідомленні відомства у понеділок.

Вказується, що НАЗК прийняло рішення про проведення повної перевірки декларації особи щодо 220-ти суб’єктів декларування та поданих ними 265-ти декларацій за 2015, 2016 роки.

"Також за результатами розгляду інформації в зверненнях, під час засідань прийняті рішення про відмову у проведенні повної перевірки щодо 156-ти суб’єктів декларування", - повідомили у НАЗК.

Як відомо, 1 серпня НАЗК відмовила у повній перевірці 19 е-декларацій за 2015-2016 роки осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування.

Українська правда

Теми: НАЗК декларації
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Радецький оскаржить свій штраф у 6,8 тисяч гривень 3 серпня 2017, 17:10
Заступника голови НАЗК Радецького оштрафували на 6,8 тисяч грн 3 серпня 2017, 05:40
Меру Покровська загрожує 2 роки тюрми за недостовірну декларацію 2 серпня 2017, 18:36
powered by lun.ua
Головні новини
Від негоди на півдні України постраждали п’ятеро, одна людина загинула
Під Києвом у ДТП загинули 7 людей
Хроніка 7 серпня. Вакарчук вирішив стати політиком, а Янукович порозумівся з Луценком
На Осокорках у Києві п’яний водій збив двох дітей
Усі новини
Музика і настрій

7 способів зосередитися, заспокоїтися та мотивувати себе

Місто

Як на вулицях Києва з'явилися малюнки на плитках