Керівників лікарні при виправній колонії арештували за хабар

Начальнику багатопрофільної лікарні при Райківській виправній колонії та його заступнику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справі про хабарництво.

Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

Посадовців викрили під час одержання неправомірної вигоди у розмірі 5 тис доларів США. За таку суму вони пообіцяли засудженому підготувати клопотання до суду для звільнення його від відбування покарання за хворобою.

Корольовський райсуд Житомира обрав обом керівникам медичної установи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення грошової застави: начальнику лікарні – у розмірі майже 135 тис грн, його заступнику – майже 70 тис грн.

Під час досудового слідства начальнику лікарні виправної колонії та його заступнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великих розмірах).

Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на термін від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.

Українська правда