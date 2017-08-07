"Укртрансбезпека" починає використовувати відеореєстратори під час рейдів

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Понеділок, 7 серпня 2017, 12:08

Державна служба з безпеки на транспорті запустила пілотний проект з використання відеореєстраторів при проведенні рейдових перевірок.

Про це на брифінгу заявив голова служби Михайло Ноняк.

Він зазначив, що з понеділка, 7 серпня, відеореєстратори будуть використовувати інспектори Київського міжрегіонального управління, а пізніше - Херсонської, Миколаївської, Одеської й Хмельницької областей.

На першому етапі буде використовуватися 20 пристроїв, усього - 50-60.

Наразі пристрої, які є водонепроникними й стійкими до ударів, мають кілька модифікацій: моделі, у яких відеореєстратори вмонтовані в окуляри, й моделі, які кріпляться на верхній одяг.

Перед запуском проекту в кожному окремому управлінні будуть проведені навчання з використання пристроїв.

Ноняк зазначив, що нові мобільні комплекси габаритно-вагового контролю, які незабаром одержить "Укртрансбезпека", також будуть оснащені відповідними відеореєстраторами.

Українські новини

Теми: транспорт
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