"Укртрансбезпека" починає використовувати відеореєстратори під час рейдів
Державна служба з безпеки на транспорті запустила пілотний проект з використання відеореєстраторів при проведенні рейдових перевірок.
Про це на брифінгу заявив голова служби Михайло Ноняк.
Він зазначив, що з понеділка, 7 серпня, відеореєстратори будуть використовувати інспектори Київського міжрегіонального управління, а пізніше - Херсонської, Миколаївської, Одеської й Хмельницької областей.
На першому етапі буде використовуватися 20 пристроїв, усього - 50-60.
Наразі пристрої, які є водонепроникними й стійкими до ударів, мають кілька модифікацій: моделі, у яких відеореєстратори вмонтовані в окуляри, й моделі, які кріпляться на верхній одяг.
Перед запуском проекту в кожному окремому управлінні будуть проведені навчання з використання пристроїв.
Ноняк зазначив, що нові мобільні комплекси габаритно-вагового контролю, які незабаром одержить "Укртрансбезпека", також будуть оснащені відповідними відеореєстраторами.
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