В Україні за місяць 7 разів били журналістів – НСЖУ

У липні було зафіксовано сім випадків застосування фізичної сили проти журналістів в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Національної спілки журналістів.

За її даними, це сталося у Києві, Вінниці, Миколаєві, Кривому Розі, Житомирській області, Черкасах та в зоні АТО Донецької області.

"Більшість постраждалих – телевізійники або журналісти інтернет-видань. За словами постраждалих, усі ці випадки пов’язані з виконанням журналістами їхніх професійних обов’язків", - йдеться в повідомленні.

Так, розповідають у спілці, 1 липня на станції метро "Позняки" в Києві невідомі напали на журналіста телеканалу NewsOne Руслана Коцабу та розбили йому губу. Журналіст каже, що опізнав нападників, вони були на судових засіданнях у його справі. За словами Коцаби, поруч стояв поліцейський, який усе бачив, але не втрутився.

6 липня на блокпості під Мар'їнкою на Донеччині виник конфлікт між поліцейськими і знімальною групою каналу "1+1". Як розповіла журналістка Наталія Нагорна, причина конфлікту була в тому, що журналісти фіксували на відео порушення поліцейських щодо них. Зокрема, журналістам пред’являли претензії, що у водія пошкоджений паспорт, і відібрали документи. Наталію повалили обличчям на землю, над її головою перезаряджали автомат, обзивали нецензурними словами.

6 липня у Кривому Розі Дніпропетровської області в приміщенні і біля будівлі Саксаганської райради проходили навчання військових. У зйомках постановочного кадру зголосився взяти участь оператор інформаційного порталу "Перший Криворізький" В’ячеслав Волк. Він мав виконувати роль статиста, а військовослужбовці відпрацьовували на ньому свої навички. Після відпрацювання В’ячеслава завели всередину будівлі і через кілька хвилин всі, хто були на вулиці, почули глухий хлопок. Після цього військовослужбовці доставили оператора у Криворізьку другу міську лікарню з вогнепальним пораненням шиї. Зараз журналісту мають робити операцію зі стабілізації хребта.

12 липня у Вінниці невідомі молодики жорстоко побили власника сайту "Власно.Інфо" Володимира Воловодюка після того, як журналісти видання проводили рейд по незаконно встановлених батутах у місті. Відповідну заяву до НСЖУ надіслала Вінницька обласна організація спілки. Діагноз – відкрита черепно-мозкова травма, побиті ребра, поламана рука.

13 липня у Миколаєві водій маршрутного таксі напав із кулаками на журналіста програми "ДжеДАІ" телеканалу "2+2" Юрія Коваленка, який зняв на відео, як той порушує правила дорожнього руху.

18 липня черкаського журналіста Вадима Комарова побили під час зборів щодо обговорення проекту будівництва житлового комплексу, які провели у мікрорайоні "Митниця". У нього діагностували травму голови. На Комарова накинувся працівник однієї з будівельних фірм, що належить депутату обласної ради.

18 липня у ході проведення журналістського розслідування про підопічну Радомишльського психоневрологічного інтернату було побито журналістів житомирської обласної суспільно-ділової газети "Эхо" та власкора "КП в Україні" Світлану Михальову та Тетяну Кодак. Для останньої викликали "швидку".

З огляду на вищезазначене НСЖУ вимагає проведення парламентських слухань з питань безпеки журналістів і боротьби з безкарністю в Україні.

Українська правда