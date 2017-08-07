У неділю найгарячіше в зоні АТО було біля моря, 3 бійців поранено

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Понеділок, 7 серпня 2017, 12:57

За минулу добу на сході України жоден військовослужбовець Збройних сил України не загинув, але трьох було поранено.

Про це повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу 7 серпня.

"За минулу добу загиблих немає, три військовослужбовці зазнали поранення", – сказав він.

На луганському напрямку бойовики порушували "тишу" 5 разів. Біля Бахмутської траси та у Попаснянському районі відкривали вогонь після 16:00. У Кримському застосували міномет.

У Новотошківському та Новоолександрівці українські війська змушені були відкривати вогонь у відповідь.

 
mediarnbo.org

На донецькому напрямку ворог здійснив 4 ворожі обстріли. Зокрема, в Авдіївці та Пісках було неспокійно між опівночі та 5 ранку, бойовики застосовували бронетехніку та легке озброєння.

На двох різних ділянках українські бійці відкривали вогонь у відповідь.  

На маріупольському напрямку було 9 ворожих обстрілів, 6 із них – із використанням важкого озброєння.

Зокрема, дуже неспокійно в неділю було на півдні, біля Азовського моря. Там бойовики випустили по бійцях ЗСУ близько 40 мін із мінометів, обстріли тривали від години й більше.

У Широкиному після 22-ї вечора противник застосував РСЗВ "Град", випустивши 18 ракет.

А в Новотроїцькому стався 45-хвилинний обстріл, там бойовики застосували снайперське озброєння та гранатомет системи АГС.

Олена Рощенко, УП

Теми: АТО Донбас бойові дії Міноборони
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