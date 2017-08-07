"Вражаючий показник": За тиждень в Україні потонули майже 100 людей
Всього за тиждень на водоймах України загинули 99 людей.
Про це у понеділок повідомляє ДСНС.
"Спека, яка минулого тижня панувала майже по всій території України, призвела не тільки до різкого збільшення кількості пожеж у природних екосистемах, а ще й суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. Знову фіксуємо вражаючий показник: 99 громадян загинули на водних об'єктах країни у період з 31 липня по 6 серпня", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що з початку року на водоймах країни вже загинуло 685 людей, з яких 70 дітей.
При цьому врятовано 484 людини, у тому числі 106 дітей.
Українська правда
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