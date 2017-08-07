"Вражаючий показник": За тиждень в Україні потонули майже 100 людей

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Понеділок, 7 серпня 2017, 13:41

Всього за тиждень на водоймах України загинули 99 людей.

Про це у понеділок повідомляє ДСНС.

"Спека, яка минулого тижня панувала майже по всій території України, призвела не тільки до різкого збільшення кількості пожеж у природних екосистемах, а ще й суттєво вплинула на статистику загиблих на воді. Знову фіксуємо вражаючий показник: 99 громадян загинули на водних об'єктах країни у період з 31 липня по 6 серпня", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що з початку року на водоймах країни вже загинуло 685 людей, з яких 70 дітей.

При цьому врятовано 484 людини, у тому числі 106 дітей.

Українська правда

Теми: надзвичайна подія Україна
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