Гендиректор "Укрспецекспорту" заробив за місяць понад мільйон гривень

Гендиректор державної компанії "Укрспецекспорту" за місяць заробив понад мільйон гривень.

Відповідні зміни до майнового стану він вніс до сайту електронних декларацій.

Згідно з даними внесене ми у серпні, він отримав від ДК "Укрспецекспорт" 1099785 гривень.

Зміни до майнового стану Букін вносить щомісяця. Розмір різниться. Однак у травні він також отримав понад 1 мільйон гривень.

Загалом за 2017 рік, згідно зі змінами до майнового стану, від ДК Укрспецекспорт Букін отримав 3 мільони 795 тисяч 187 гривень.

Державна компанія "Укрспецекспорт" є уповноваженим державою посередником у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.

Українська правда