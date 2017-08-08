США направлять до Естонії 150 десантників на період навчань "Захід-2017"

На час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" США направлять в Естонію роту повітряних десантників.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

За повідомленням головного штабу Сил оборони Естонії, 150 військовослужбовців прибудуть вже в кінці серпня.

У вересні цього року на території Білорусі заплановані російсько-білоруські навчання "Захід-2017" з залученням російською стороною понад 4 тисячі вагонів для перевезення озброєнь і солдатів.

Як відомо, спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Глава Міноборони Білорусі Андрій Равков заявляв, що в них візьмуть участь в цілому 12 700 військовослужбовців, на території Білорусії буде близько 10 200 солдатів, з яких приблизно 3 тисячі будуть представниками РФ.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що Росія може використовувати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України і Європи.

Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв з цього приводу: "Є побоювання, що мова йде про" Троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили будуть перекинуті в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.