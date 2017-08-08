Пентагон дозволив збивати безпілотники на території США

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Вівторок, 8 серпня 2017, 07:42

Пентагон надав право більш ніж 130 військовим базам в США збивати приватні і комерційні безпілотники, які можуть загрожувати безпеці польотів або створювати інші загрози.

Про це повідомляє Reuters.

"Збільшення числа комерційних і приватних безпілотних апаратів в Сполучених Штатах викликало нашу стурбованість щодо безпеки наших установок, безпеки польотів та безпеки людей", - сказав прес-секретар Пентагону Джефф Девіс.

Відзначається, що число безпілотників продовжує зростати, що викликало стурбованість серед американських чиновників. Вони вважають, що дрони можуть занадто близько підлетіти до військових баз, аеропортів, спортивних стадіонів.

За словами Девіса, військові можуть збивати і захоплювати безпілотники.

У квітні через проблеми з безпекою були заборонені польоти БПЛА над 133 військовими базами США.

Теми: США
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