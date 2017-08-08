Через борги "Олімпійського" матч "Динамо" – "Зірка" можуть перенести

466 переглядів
Вівторок, 8 серпня 2017, 11:38

Матч "Динамо" – "Зірка" 11 серпня можуть перенести зі спорт-комплексу "Олімпійський" у Києві на інший стадіон через борги НСК.

Про таку проблему матчу 5-го туру чемпіонату України повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Минулого тижня спорткомплекс за величезні заборгованості було повністю відключено від електропостачання на дві доби. У результаті, станом на поточний момент немає жодних гарантій, що "Олімпійський" зможе взяти на себе проведення майбутнього матчу", – повідомляє сайт.

"З огляду на цю обставину, а також те, що, згідно з вердиктом КДК ФФУ, поєдинок "Динамо" – "Зірка" має пройти за порожніх трибун, висока ймовірність, що врешті дану зустріч буде проведено на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського", – йдеться у повідомленні.

Київське "Динамо" і "Зірка" з Кропивницького (колишній Кіровоград) повинні зійтися на полі вже в цю п'ятницю.

Теми: спорт Київ борг енергетика
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Ломаченко захистив титул чемпіона світу за версією WBO 6 серпня 2017, 09:32
Кличко: фініш епохи 4 серпня 2017, 11:00
Віталій Кличко прокоментував нову кар'єру брата 3 серпня 2017, 16:33
powered by lun.ua
Головні новини
Розенблат розповів про спілкування з агентом Катериною
Генпрокуратура викликає першого заступника Авакова на допит
Кандидат в канцлери Німеччини від "лівих" виступила за зміну курсу щодо РФ
Хроніка 8 серпня. Депардьє загрожує нацбезпеці України, а школярі бавляться наркотиками
Усі новини
Комікси

ТОП-12 коміксів, з яких слід починати знайомство з жанром

Музика серпня

Найкращі концерти місяця