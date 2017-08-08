Серед біженців в Україні багато росіян і сирійців – УВКБ ООН

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Вівторок, 8 серпня 2017, 13:59

Станом на січень 2017 року 3 302 іноземців мають статус біженця в Україні.

Про це йдеться у звіті управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців.

Вказується, що з 3 302 осіб, що отримали статус біженця, 1 904 чоловіки, 805 жінок, 593 - діти.

Більшість біженців є вихідцями з Афганістану, Сирії, Вірменії, Азербайджану, Росії і Сомалі, вони в основному проживають в Києві, Одесі, Харкові та Закарпатті.

 

Станом на січень поточного року очікують отримання статусу біженця ще 6 573 іноземця.

 

"Попри великий приплив біженців і мігрантів середземноморським і балканським маршрутами, нині немає свідчень істотного збільшення кількості новоприбулих в Україні. Більше того, після чотирьох років зі стабільною кількістю новоприбулих у 2016 році кількість нових шукачів притулку зменшилася більш ніж на половину, тобто з 1433 нових заявників у 2015 р. до 656 у 2016 р", - йдеться у звіті.

Українська правда

Теми: Україна біженці ООН
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