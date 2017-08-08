Понад 400 тисяч українців просили притулку в Росії з 2014 року – ООН

Із січня 2014 року 427,2 тисячі українців просили про надання притулку в Росії.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, передають "Українські новини".

Також, з початку 2014 року про надання притулку просили 9,6 тис. українців в Німеччині, 9,3 тисяч - в Італії, 4,3 тисяч - в Польщі, 3,5 тисяч - у Франції та 3,1 тисяч - у Швеції.

Зазначається, що ці дані відображають загальну кількість заяв про отримання притулку, які подали українці зі січня 2014 року.

Як відомо, за інформацією Міністерства закордонних справ Росії, з квітня 2014 року 450 тис. громадян України зверталися з клопотанням про надання статусу біженця або заявою про надання тимчасового притулку в Росії.