Понад 400 тисяч українців просили притулку в Росії з 2014 року – ООН

1040 переглядів
Вівторок, 8 серпня 2017, 14:17

Із січня 2014 року 427,2 тисячі українців просили про надання притулку в Росії.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Управління верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, передають "Українські новини".

Також, з початку 2014 року про надання притулку просили 9,6 тис. українців в Німеччині, 9,3 тисяч - в Італії, 4,3 тисяч - в Польщі, 3,5 тисяч - у Франції та 3,1 тисяч - у Швеції.

Зазначається, що ці дані відображають загальну кількість заяв про отримання притулку, які подали українці зі січня 2014 року.

Як відомо, за інформацією Міністерства закордонних справ Росії, з квітня 2014 року 450 тис. громадян України зверталися з клопотанням про надання статусу біженця або заявою про надання тимчасового притулку в Росії.

Теми: Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Adidas закриє 160 магазинів у Росії через санкції 8 серпня 2017, 14:05
Чубаров різко відреагував на ідею німецьких політиків "заморозити" Крим 8 серпня 2017, 12:42
На готелі Трампа в Нью-Йорку показали Путіна з прапором РФ 8 серпня 2017, 12:12
powered by lun.ua
Головні новини
Понад 400 тисяч українців просили притулку в Росії з 2014 року – ООН
У Нацгвардії розповіли, для чого оголосили додатковий призов
Саакашвілі заскочив до Вільнюса, Україна готова забрати його паспорт
Українцям не встигають друкувати біометричні паспорти. Що робити?
Усі новини
Що готувати в серпні

Рецепти страв із сезонних продуктів

Чорнобиль

"Чормет": уривок із книги письменника і дослідника Маркіяна Камиша