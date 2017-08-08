Поліція: Екс-голова правління "Житомирських ласощів" незаконно продав 5 млн акцій

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Вівторок, 8 серпня 2017, 16:06

Поліція підозрює екс-голову правління Житомирської кондитерської фабрики "Житомирські ласощі" у незаконній продажі акцій підприємства на 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

"Встановлено, що упродовж 2000-2009 років основним акціонером внесено значні іноземні інвестиції для розвитку підприємства. У 2010 році голова правління цього акціонерного товариства незаконно продав 5,3 мільйони акцій, належні інвестору, номінальною вартістю понад 2,5 млн. гривень", - йдеться у повідомленні.

Наразі Головне управління Нацполіції завершило досудове розслідування у цій справі за підозрою  ч. 5 статті 191 (заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом використання свого службового становища) Кримінального кодексу.

Тепер підозрюваному грозить до 12 років в’язниці.

Як відомо, в грудні 2015 року Ігор Бойко офіційно заявив про рейдерське захоплення Житомирської кондфабрики, організоване Сергієм Пашинським, Сергієм Тищенком, Павлом Петренком, Арсеном Аваковим за активної участі президента, в результаті якого підприємство було виключено з Єдиного державного реєстру, а пізніше - захоплено силовим шляхом.

На початку 2017 року власник товариства з додатковою відповідальністю "Житомирська кондитерська фабрика "ЖЛ" Ігор Бойко подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі на державу Україна.

Теми: поліція
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