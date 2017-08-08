У справі про розкрадання на проекті "Стіна" затримали 6 чиновників

441 перегляд
Вівторок, 8 серпня 2017, 18:21

Шістьох осіб затримали правоохоронці у справі за фактом розтрати грошей держбюджету України, виділених на проект "Стіна".

Про це повідомила прес-служба НАБУ.

Як відомо, "Стіна" - це проект з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Серед затриманих — службові особи Державної прикордонної служби України та підприємств-підрядників.

Всіх їх у вівторок ввечері доправляють до Національного антикорупційного бюро у Києві для вручення письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч.5 ст.191, ч.2 ст.210 Кримінального кодексу України.

"Для з’ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ та прокурори САП проводять слідчі дії (обшуки) у Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів та вирішується питання про затримання інших осіб", - повідомили в прес-службі відомства.

У НАБУ нагадали, що розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати коштів державного бюджету під час реалізації проекту "Стіна" детективи здійснюють з березня 2016 року.

Попередня кваліфікація — ч. 5 ст.191 ККУ, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.210 КК України. За версією слідства, внаслідок злочинних дій інтересам держави завдано збитків у розмірі понад 16 млн грн.

Детективи Бюро ініціювали низку судових експертиз, безпосередньо виїжджали на кордон, із залученням експертів здійснювали огляд ділянок з метою об'єктивної оцінки фактичного обсягу виконаних робіт та співставлення їх з даними, які містяться в актах прийому-передачі виконаних робіт.

Українська правда

Теми: НАБУ
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НАБУ розслідує три провадження щодо службовців НАЗК 8 серпня 2017, 15:10
Поляков звинуватив НАБУ у незаконному прослуховуванні чиновників 7 серпня 2017, 13:00
Поляков наполягає, що "юридично" браслет йому не пропонували 4 серпня 2017, 15:24
powered by lun.ua
Головні новини
У справі про розкрадання на проекті "Стіна" затримали шістьох чиновників
ГПУ вручила Гречківському підозру в шахрайстві
Суд арештував нерухомість, BMW і навіть годинник Полякова
У липні РФ передала бойовикам 600 тон боєприпасів, 4 танки і 7 РСЗВ
Усі новини
Сваріться правильно

9 порад психолога, як при цьому не нашкодити стосункам

Без турфірм

Поради трьох самостійних мандрівників американским континентом