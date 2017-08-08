Озброєння ЗСУ вийшло з ладу: 2 військових загинули і 5 поранено

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Вівторок, 8 серпня 2017, 19:50

Двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок того, що одне з озброєнь ЗСУ вийшло з ладу.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Близько 4 ранку, незаконні збройні формування розпочали обстріл українських укріплень неподалік Мар’їнки. У відповідь сили АТО накрили противника щільним вогнем. В ході цього протистояння одне з наших озброєнь вийшло з ладу та розірвалось. Внаслідок цього трагічного інциденту 2 українських військових загинули, 5 – дістали поранення", - сказано у повідомленні.

У штабі додали, що за вказаним факторм працюють органи правопорядку.

Окрім того, у вівторок на Луганському напрямку, бойовики били із мінометів калібру 82 міліметри по позиціях ЗСУ неподалік Троїцького. А в районі Новозванівки використовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

Також БМП бойовиків працювала по опорних пунктах сил АТО на підступах до Чермалика, що на Приморському напрямку.

"Варто додати, що у випадку активізації агресії ворога із систематичним застосуванням важкого озброєння, що призводить до втрат серед українських бійців, керівництво АТО залишає за собою право на підведення до лінії розмежування та застосування нашої важкої техніки та артилерії. За потреби Збройні Сили України готові не лише зберегти визначену мирними угодами лінію розмежування, а й примусити ворога дотримуватись виконання першого та другого пункту Мінських угод", - сказано у повідомленні.

Українська правда



Теми: Збройні сили АТО
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