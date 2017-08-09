В результаті землетрусу в Китаї загинули 13 людей
Землетрус у Китаї забрав життя 13 осіб, 175 людей отримали травми.
Про це повідомляє CGTN.
Землетрус магнітудою 7 балів стався 8 серпня в Окрузі Цзючжайгоу китайської провінції Сичуань на глибині 20 км. За даними місцевої влади, щонайменше 13 осіб загинули і 175 постраждали.
З постраждалих районів влада евакуювала близько 31,5 тис. туристів. Після землетрусу було зафіксовано ще понад 770 повторних поштовхів, рятувальні роботи тривають.
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