В результаті землетрусу в Китаї загинули 13 людей

Землетрус у Китаї забрав життя 13 осіб, 175 людей отримали травми.

Про це повідомляє CGTN.

Землетрус магнітудою 7 балів стався 8 серпня в Окрузі Цзючжайгоу китайської провінції Сичуань на глибині 20 км. За даними місцевої влади, щонайменше 13 осіб загинули і 175 постраждали.

З постраждалих районів влада евакуювала близько 31,5 тис. туристів. Після землетрусу було зафіксовано ще понад 770 повторних поштовхів, рятувальні роботи тривають.

Фото: Sichuan TV