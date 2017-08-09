Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули

106 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 07:29

Загалом за минулу добу бойовики 28 разів порушили перемир’я. 3 українських військових загинули, ще 8 отримали поранення, один – бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби, 8 серпня, у районі проведення АТО відзначається чергова ескалація протистояння. Після 18:00 російсько-окупаційні угруповання активізували обстріли позицій ЗСУ із використанням забороненого озброєння. 

На Приморському напрямку близько 18:00 внаслідок мінометного обстрілу українських укріплень поблизу Широкиного отримав поранення один український військовий. В результаті ворожої провокації із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї поблизу Водяного один український захисник загинув. Також наприкінці доби під мінометний вогонь бойовиків потрапили позиції ЗСУ у районі Талаківки та Красногорівки. У Чермалику злочинці двічі били по українських захисниках з озброєння БМП. 

На Луганському напрямку неподалік Новотошківського, бойовики застосовували міномет калібру 120 мм. Українські укріплення в районі Золотого, Троїцького та Новозванівки обстрілювали із озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті одного з таких обстрілів під Новоолександрівкою ще один український боєць отримав поранення. 

На Донецькому напрямку напружена ситуація і далі зберігається на околицях Авдіївки та на шахті Бутівка. Тут увечері бандити активно застосовували міномети різних калібрів, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

"Практично на кожен обстріл з боку незаконних збройних формувань наші бійці відкривали щільний вогонь на ураження. Наразі втрати ворога уточнюються", - повідомили в штабі АТО. 

Як повідомлялось, неподалік Мар’їнки двоє українських військових загинули і п'ятеро отримали поранення внаслідок виходу з ладу одного з озброєнь ЗСУ. За вказаним фактом працюють органи правопорядку.

Теми: АТО бойові дії Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Українська сторона СЦКК: бойовики блокують відкриття КПВВ "Золоте" 9 серпня 2017, 05:49
Озброєння ЗСУ вийшло з ладу: 2 військових загинули і 5 поранено 8 серпня 2017, 19:50
Донбас окупували 40 тисяч військових РФ і бойовиків – Генштаб 8 серпня 2017, 15:11
powered by lun.ua
Головні новини
Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули
У КНДР заявили про плани завдати ракетного удару по території США
Озброєння ЗСУ вийшло з ладу: 2 військових загинули і 5 поранено
У справі про розкрадання на проекті "Стіна" затримали 6 чиновників
Усі новини
6 правил

Поради, які допоможуть правильно привітатися із чужим собакою

Де провести серпень

5 найкращих текстів БЖ про вечірки, тусовки та клуби