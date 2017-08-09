В ОБСЄ розповіли, як сторони можуть розмінувати дороги

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Середа, 9 серпня 2017, 08:25

У місії ОБСЄ повідомили, що натрапили на протитанкові міни дорогою від Світлодарська до Дебальцевого та закликали сторони розмінувати шляхи.

Про йдеться у повідомленні СММ, оприлюдненому у середу.

"У вівторок зранку патруль СММ зафіксував присутність протитанкових мін на дорозі МО3 від Світлодарська до Дебальцевого. Через кілька годин міни та боєприпаси, що не розірвалися були прибрані, і патруль місії ОБСЄ зміг продовжити шлях до Дебальцевого цієї дорогою", - зазначили в СММ.

 

"Це другий раз за три тижні ми бачимо, що сторони можуть очистити дорогу МО3 від мін, якщо вони дійсно цього хочуть", - навели в ОБСЄ слова заступника голови СММ ОБСЄ Александра Хуга.

"Прийшов час сторонам виконати зобов'язання, які вони давно взяли та відкрити дорогу МО3, так само як і інші дороги на Донбасі для мирних мешканців, які щоденно перетинають лінію розмежування ", - додав він.

"Настав час, сторонам розмінувати, не рухатися вперед та розвести озброєння", - зазначив він.

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