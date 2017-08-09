Порошенко підписав указ, що підвищує престиж військової служби

987 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 10:16

Президент Петро Порошенко підписав указ, що вносить зміни до переліку військових частин, над якими здійснюють шефство органи місцевої влади.

Про це йдеться у відповідному документі за №213 від 8 серпня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

"Внести зміни до Переліку військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство", - сказано в указі.

В прес-службі президента пояснили, що цей документ уточнює перелік військових частин та органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють шефство над ними.

"Прийняття зазначеного Указу Президента України сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесенню престижу військової служби, налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва", - зазначають там мету ініціативи.

Указ набирає чинності з дня його опублікування. З повним переліком військових частин і їхніх шефів можна ознайомитись за посиланням.

Українська правда

Теми: Порошенко армія місцева влада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко політав на бойовому винищувачі 5 серпня 2017, 17:02
Порошенко: Повітряним Силам виділено понад 1 млрд на відновлення боєздатності 5 серпня 2017, 16:11
Порошенко заявив про збільшення виплат військовим у зоні АТО 5 серпня 2017, 14:16
powered by lun.ua
Головні новини
В офісі та у журналістів Страни.ua проводять новий обшук
В Україні хочуть реєструвати всіх мобільних абонентів
Хроніка 9 серпня. Банка з грошима судді Чауса та життя за $60 на місяць
Доба в АТО: 28 обстрілів, троє бійців ЗСУ загинули
Усі новини
Чорнобиль

"Чормет": уривок із книги письменника і дослідника Маркіяна Камиша

9 причин

Чому з'являються судоми в ногах і як їх зупинити