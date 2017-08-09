Голова "Укрзалізниці" Войцех Балчун подав у відставку через особисті обставини.

Про це повідомив на засіданні уряду в середу прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Сьогодні ми розглянемо заяву Войцеха Балчуна про звільнення. Він прийняв це рішення абсолютно самостійно", - заявив голова уряду.

За його словами, за час керування Балчуна в УЗ "відбулися, в тому числі, і позитивні зміни".

"Хто би що не казав", - додав Гройсман.

Він подякував Балчуну за роботу і зазначив, що йому довелося працювати в достатньо важких умовах.

Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника Укрзалізниці — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 9, 2017

За словами прем'єра , на засіданні у середу Кабмін розгляне призначення тимчасово виконуючого обов'язки директора ПАТ "Укрзалізниця", після чого буде оголошений конкурс з пошуку нового керівника підприємства.

Гройсман повідомив, що уряд вже розглядає пропозицію призначити т.в.о. директора УЗ першого заступника міністра інфраструктури Євгена Кравцова.

"Кравцов є сьогодні головою наглядової ради "Укрзалізниці", а до призначення Войцеха Балчуна теж виконував обов'язки тимчасово (керівника УЗ – ред.)", - розповів прем'єр.

Він висловив сподівання, що Балчун залишиться радником голови підприємства й виконуватиме функції міжнародної координації в "Укрзалізниці".

Водночас пост самого Войцеха Балчуна у Facebook від 8 серпня дещо пояснює причини його звільнення.

"Сподіваюсь, вам не треба пояснювати справжню мету масованої кампанії чорного піару, активізовану проти мене останніми днями. За таких обставин, я мав би вже надцять разів звернутися до суду, але ж рік роботи в Україні мене багато чому навчив.", - пише він, перебуваючи у відрядженні до Китаю.

"Все зроблене впродовж цього року в атмосфері щоденного негативного піару і навіть відкритого саботажу, дає підстави для гордості. На підбиття підсумків прийде час", - додає керівник УЗ.

Він також підкреслив, що, "як професіонал, завжди доводить справи до кінця, тому, безумовно і беззастережно, відстоюватиме інтереси УЗ і України на зустрічах з нашими китайськими партнерами".

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