Українці від землетрусу в Китаї не постраждали

Українців немає серед загиблих і постраждалих від землетрусу у китайській провінції Сичуань.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Китаї (Сичуань)", – сказано в повідомленні.

Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Китаї (Сичуань). pic.twitter.com/kU4nbqQ2rh — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 9, 2017

За останніми даними, землетрус у Китаї забрав життя щонайменше 13 людей, ще 175 осіб постраждали. Рятувальники ще розбирають завали і розшукують постраждалих.

Після землетрусу 8 серпня в Китаї сталися підземні поштовхи на північному заході магнітудою 6,5 балів. З моменту землетрусу було зафіксовано понад 770 слабших поштовхів.

Влада евакуювала з постраждалих районів близько 31,5 тисяч туристів.

Епіцентр землетрусу був неподалік від національного парку Китаю Цзючжайгоу, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

"Українська правда", "Інтерфакс-Україна"