Українці від землетрусу в Китаї не постраждали

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Середа, 9 серпня 2017, 12:25

Українців немає серед загиблих і постраждалих від землетрусу у китайській провінції Сичуань.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед загиблих і постраждалих під час землетрусу в Китаї (Сичуань)", – сказано в повідомленні.

За останніми даними, землетрус у Китаї забрав життя щонайменше 13 людей, ще 175 осіб постраждали. Рятувальники ще розбирають завали і розшукують постраждалих.

Після землетрусу 8 серпня в Китаї сталися підземні поштовхи на північному заході магнітудою 6,5 балів. З моменту землетрусу було зафіксовано понад 770 слабших поштовхів.

Влада евакуювала з постраждалих районів близько 31,5 тисяч туристів.

Епіцентр землетрусу був неподалік від національного парку Китаю Цзючжайгоу, який є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО.

"Українська правда", "Інтерфакс-Україна"

Теми: Китай стихійне лихо МЗС
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