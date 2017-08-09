Українська Гельсінська спілка подала 2 скарги в ЄСПЛ на ув'язнення Балуха

77 переглядів
Середа, 9 серпня 2017, 13:56

Українська Гельсінська спілка з прав людини подала 2 скарги в Європейський суд з прав людини на засудження в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха.

Про це на брифінгу повідомила юрист УГСПЛ Дар'я Свиридова, передають "Українські новини".

"Українською Гельсінською спілкою подані вже 2 скарги в ЄСПЛ", - сказала вона.

Правозахисники зазначають, що судовий процес проти Балуха був обумовлений його проукраїнською позицією в Криму.

Зокрема, всі обшуки в його будинку проводилися російськими силовиками з метою зірвати вивішений ним український прапор.

В остаточному підсумку, російська влада вирішила заарештувати його, обвинувативши в незаконному зберіганні боєприпасів.

Правозахисники встановили, що до кримінального переслідування Балуха причетні близько 20 осіб, зокрема співробітники ФСБ Віктор Палагін і Сергій Воронін.

Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.

Теми: Крим права людини суд Європа
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
РФ заборонила плисти через Керченську протоку всім кораблям, крім військових 9 серпня 2017, 11:44
В Криму завершується судилище над Чийгозом, адвокат вимагає виправдання 9 серпня 2017, 06:25
Клімкін розкритикував заяви лідера німецьких лібералів про Крим 9 серпня 2017, 04:26
powered by lun.ua
Головні новини
Кабмін підвищив ціни на алкоголь
Під Авдіївкою вогонь тривав 4 години. За добу 3 загиблих і 9 поранених
Кабмін звільнив Балчуна й призначив його тимчасову заміну
Голова ВРП відповів на питання про поєднання роботи в РФ і Україні
Усі новини
Повідомте!

Ви помітили на дорозі відкритий люк, навалене сміття чи повалене дерево?

Де провести серпень

5 найкращих текстів БЖ про вечірки, тусовки та клуби