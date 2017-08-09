Українська Гельсінська спілка подала 2 скарги в ЄСПЛ на ув'язнення Балуха
Українська Гельсінська спілка з прав людини подала 2 скарги в Європейський суд з прав людини на засудження в окупованому Росією Криму українця Володимира Балуха.
Про це на брифінгу повідомила юрист УГСПЛ Дар'я Свиридова, передають "Українські новини".
"Українською Гельсінською спілкою подані вже 2 скарги в ЄСПЛ", - сказала вона.
Правозахисники зазначають, що судовий процес проти Балуха був обумовлений його проукраїнською позицією в Криму.
Зокрема, всі обшуки в його будинку проводилися російськими силовиками з метою зірвати вивішений ним український прапор.
В остаточному підсумку, російська влада вирішила заарештувати його, обвинувативши в незаконному зберіганні боєприпасів.
Правозахисники встановили, що до кримінального переслідування Балуха причетні близько 20 осіб, зокрема співробітники ФСБ Віктор Палагін і Сергій Воронін.
Як повідомлялося, 4 серпня кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії.
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