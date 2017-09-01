Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 01:47

З 1 вересня в повному обсязі вступила в силу дія Угоди про асоціацію між Євросоюзом та Україною.

 "Вітаю всіх українців з новою віхою нашого шляху в ЄС. Сьогодні в повному обсязі набуває чинності Угода про асоціацію між Україною та ЄС. Це надзвичайно важливий етап двосторонніх відносин", - написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман в Facebook.

"Однак, вже більше півтора року діє економічна частина Угоди - щодо зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Радий відзначити, що за цей час ЄС став головним торговельним партнером нашої країни , - зазначив Гройсман.

Прем'єр заявив, що зараз торгівля з країнами Євросоюзу становить 41,1% від загального обсягу зовнішньої торгівлі товарами, а за перше півріччя 2017 року експорт товарів і послуг в ЄС зріс на 22,8% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року і склав $ 9, 4 млрд.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС 11 липня, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. 

Теми: ЄС Україна
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