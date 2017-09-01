Євросоюз вводить нові тести на вихлопи автомобілів

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П'ятниця, 1 вересня 2017, 09:35

Із 1 вересня в Європейському Союзі вводять нові обов'язкові тести для автомобілів на викиди шкідливих газів.

Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на прес-службу Єврокомісії.

Як сказав заступник голови ЄК з економічного зростання та інвестицій Юркі Катайнен, "нові методи вимірювання вихлопу є важливим етапом у нашій діяльності щодо забезпечення того, щоб автомобілі відтепер і на наступні роки були б екологічно чистішими й менш шкідливими для навколишнього середовища, але нас іще чекає велика робота".

Починаючи з 1 вересня, нові моделі автомобілів, перш ніж виїжджати на європейські дороги, повинні будуть проходити тести на емісію газів за переглянутою, більш об'єктивною процедурою.

Викиди окису азоту та інших речовин, які є однією з головних причин забруднення, будуть тепер вимірюватися в умовах реального руху автомашини за процедурою RDE – Real Driving Emissions.

Цей тест буде доповнено новими, більш достовірними лабораторними випробуваннями (процедура WLTP – World Harmonised Light Vehicle Test Procedure) на всі вихлопи, включаючи CO2, окис азоту та інші речовини, а також на споживання пального.

"Ці нові методи вимірювання емісії є важливим елементом діяльності Комісії з формування більш відповідальної, конкурентоспроможної і бережливої для навколишнього середовища європейської автомобілебудівної промисловості", – зазначають у ЄК.

"Скандал із (підтасованим – ред.) вихлопом показав, що ми потребуємо більше незалежних випробувань автомобілів, більшого спостереження за ринком і можливості Комісії втручатися в разі зловживання", – сказав Катайнен.

"Європейська комісія представила в січні 2016 року пропозицію, яка далеко йде у цьому напрямку. Вона відтоді залишається "на столі", і давно настав час, щоб Європейський парламент і Рада ЄС її прийняли", – додав він.

"Нам також необхідно рішуче продовжувати зусилля на європейському рівні щодо заохочення пошуку рішень щодо транспорту з низьким рівнем емісії", – заявив європейський чиновник.

Теми: ЄС транспорт
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