Юнкер подякував Майдану за асоціацію: Це свято для нас
Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер назвав набуття чинності в повному обсязі Угоди про асоціацію між Україною та ЄС святом для всього Європейського континенту.
Про це йдеться у прес-релізі, розповсюдженому Зовнішньою дипломатичною службою ЄС.
"Рішучість - це чеснота. Сьогодні, попри всі виклики, ми це зробили. Вступом в силу Угоди про асоціацію з Україною Європейський Союз виконує свою обіцянку нашим українським друзям", - зазначив він
"Я дякую усім тим, хто зробив це можливим: тим, хто стояв на Майдані та тим, хто намагається реформувати країну на краще. Це свято для нашого європейського континенту", - додав Юнкер.
"Угода про асоціацію, включаючи її глибоку та всебічну Зону вільної торгівлі (DCFTA), є основним інструментом для наближення України та ЄС: це сприяє поглибленню політичних зв'язків та зміцненню економічних зв'язків, а також повазі спільних європейських цінностей", - зазначено у прес-релізі ЄС.
Нагадаємо, 1 вересня в повному обсязі набрала чинності Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
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