Гройсман обіцяє інвестиції в підтримку стартапів

524 перегляди
П'ятниця, 1 вересня 2017, 10:34

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував створення Фонду підтримки стартапів у 2018 році.

Про це він сказав під час спілкування з учнями навчально-виховного комплексу "Ерудит" Солом'янського району Києва 1 вересня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"В Україні немає можливості для трансформації вашого винаходу в реальну економіку. Для цього нам потрібно зміцнювати авторське право", – зазначив прем'єр.

"Ми створимо Фонд стартапів на наступний рік, будемо підтримувати, будемо інвестувати в це, тому що це за великим рахунком величезний успіх для всієї нашої країни", – заявив він.

Гройсман наголосив, що багато успішних стартапів у світі створювали українці.

Теми: Гройсман економіка
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Гройсман призначить комунікатора з парламентом 30 серпня 2017, 11:50
Гройсман доручив розібратись з підвищенням цін на автогаз 29 серпня 2017, 15:17
Наступного року аграріям збільшать компенсацію за техніку до 1 мільярда 26 серпня 2017, 16:05
powered by lun.ua
Головні новини
Не усім українцям потрібна вища освіта - Гройсман
Юнкер подякував Майдану за асоціацію: Це свято для нас
Хроніка 1 вересня. Путін погрожує взяти Київ, а Янукович збирається будувати Керченський міст
У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранений
Усі новини
Історія

Вельмишановний товаришу Олег! Листування Ольжича та Коновальця

Вчений

Леонід Пономаренко ‒ дослідник матеріалу майбутнього