Не усім українцям потрібна вища освіта - Гройсман

3806 переглядів
П'ятниця, 1 вересня 2017, 11:01
УНІАН

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що вища світа не обов'язкова для кожного українця.

Про це він повідомив під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві, повідомляють "Українські новини".

Він наголосив, що країні дуже не вистачає кваліфікованих фахівців, робочих спеціальностей.

При цьому професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.

"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - зауважив прем'єр-міністр.

Він додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.

"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.

Як відомо, цього року абітурієнти подали до вишів рекорду кількість заяв.

Так, на вступ до вищих навчальних закладів колишні школярі подали майже 2 мільйони заяв.

Теми: освіта
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
З людини в Людину: як українські педагоги змінюють життя дітей 31 серпня 2017, 15:04
Школи попросили віддати квіти з 1 вересня на благодійність 30 серпня 2017, 13:59
Одягнути "голого короля" вищої освіти 30 серпня 2017, 11:07
powered by lun.ua
Головні новини
Не усім українцям потрібна вища освіта - Гройсман
Юнкер подякував Майдану за асоціацію: Це свято для нас
Хроніка 1 вересня. Путін погрожує взяти Київ, а Янукович збирається будувати Керченський міст
У Харкові стався масовий конфлікт зі стріляниною, є поранений
Усі новини
Історія

Вельмишановний товаришу Олег! Листування Ольжича та Коновальця

Вчений

Леонід Пономаренко ‒ дослідник матеріалу майбутнього