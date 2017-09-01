Не усім українцям потрібна вища освіта - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що вища світа не обов'язкова для кожного українця.

Про це він повідомив під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві, повідомляють "Українські новини".

Він наголосив, що країні дуже не вистачає кваліфікованих фахівців, робочих спеціальностей.

При цьому професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.

"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - зауважив прем'єр-міністр.

Він додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.

"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.

Як відомо, цього року абітурієнти подали до вишів рекорду кількість заяв.



Так, на вступ до вищих навчальних закладів колишні школярі подали майже 2 мільйони заяв.