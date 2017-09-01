Росіяни не дають Кольченку отримати вищу освіту в його університеті

Українцю Олександру Кольченку, якого в Росії засудили до 10 років в’язниці за начебто підготовку терактів у Криму, відмовили у продовженні навчання у Таврійському національному університеті.

Про це повідомила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко у Facebook.

"Серед політв'язнів Кремля є єдиний студент - Олександр Кольченко, українець, студент географічного факультету Таврійського національного університету. Попри те, що російське законодавство дозволяє заочну і дистанційну форму навчання, Олександру відмовили в його фундаментальному праві - на освіту", - написала вона.

У відповіді Федеральної служби виконання покарань, яку оприлюднила Геращенко, ректору Таврійського університету вказано, що Кольченко не може продовжити навчання в ТНУ, оскільки вуз не має ліцензії на викладання в Росії.

"З огляду на викладене, навчання засуджених в Таврійському національному університеті не є можливим", - сказано у відповіді.

Геращенко розповіла, що ректор університету обурений ситуацією та готовий боротися за свого студента.

"Жоден російський вуз - акредитований - не візьме до себе політв'язня на дистанційне навчання, це ж очевидно", - вважає представник України в ТКГ.

Вона також звернулась до українських студентських організацій, щоб ті розповіли про ситуацію міжнародним організаціям студентів.

"Також я готую звернення до обмудсмена Лутковськоі, з проханням відреагувати на це порушення прав людини, до ОБСЄ - вони так переживають за видворену російську пропагандистку, то може згадають й про українців - політв'язнів Кремля", - додала Геращенко.

Також вона зазначила, що готує звернення до Міносвіти з проханням призначити Кольченку іменну стипендію.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Українська правда