Молдова не пустила в країну головреда російської газети

Молдова відмовила у в’їзді головному редактору російської газети "Аргументы и факты" та ще двом російським бізнесменам.

Про це повідомляє NewsMaker.

Головного редактора газети "Аргументы и факты" Ігоря Черняка не пустили до Молдови, в четвер, 31 серпня. Разом з Черняком у в'їзді відмовили двом російським бізнесменам, один з яких володіє в Молдові виноробними підприємствами. Про кого саме йдеться, не уточнюється.

У прес-службі прикордонної поліції Молдови відзначили, що російський журналіст не зміг пояснити мету свого приїзду. При цьому в'їзд до Молдови для нього не був заборонений.

"Він може приїхати в Молдову, якщо наступного разу зможе пояснити мету свого візиту", - сказали в прикордонної поліції.

Молдовське видання "Аргументы и факты" підконтрольне партії соціалістів та належить компанії Exclusive Media. Фінансовим директором цієї компанії з 2012 року є дружина Ігоря Додона Галина.

В Exclusive Media повідомили, що візит Черняка до Молдови був приватним та не пов’язаний з редакційними справами.

Президент Ігор Додон вимагає від Служби інформації і безпеки Молдови надати детальну інформацію щодо причин недопуску Черняка в Молдову.

"Категорично засуджую блокування роботи російських ЗМІ і журналістів. Причому проєвропейська більшість категорично не хоче помічати антидержавну діяльність деяких західних, румунських ЗМІ, які відкрито підривають державність Молдови", - заявив Додон в коментарі російському агентству "РИА Новости".

Днями співробітники прикордонної поліції заборонили в'їзд на територію Молдови членам делегації з Росії та Південної Осетії, які прямували в Придністров'я.

Європейська правда