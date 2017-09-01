Янукович живе в колишній садибі Будьонного під Москвою - ЗМІ

Президент-утікач Віктор Янукович живе на державній дачі в підмосковній Баковці по вулиці Паркова алея, 11.

Про це повідомляє "Медуза".

Площа ділянки, де живе Янукович, трохи більше 4 гектарів.

Паркан держдачі, де живе Янукович Медуза

Земля належить федеральній установі "Заміський будинок прийомів "Русичі" при міністерстві внутрішніх справ і призначена для "будинку прийомів, розміщення іноземних фахівців".

На території держдачі розташований триповерховий цегляний будинок площею 2076 квадратних метрів, а також двоповерхова будівля для господарських потреб площею 768 квадратних метрів з басейном з доріжками довжиною 25 метрів, комплексом саун, кухнею і складськими приміщеннями.

Саме ця дача, за даними "Медузи", обнесена високим цегляним парканом, про який згадував співак Йосип Кобзон, говорячи, що по сусідству з ним живе Янукович.

Паркан дачі Кобзона і паркан будинку прийомів "Русичи" медуза

Раніше на цій території знаходилася дача маршала Семена Будьонного.

Після смерті Будьонного дача перейшла державі. Одним з останніх постояльців держдачі в Баковці був губернатор Московської області Борис Громов, який жив тут до літа 2012 року.

Сусідами колишнього українського політика є модельєр Валентин Юдашкін, журналістка Юлія Латиніна і патріарх Кіріл.

До держдачі прокладена окрема дорога – Паркова алея, яка виходить, минаючи селище, відразу на трасу, що веде до Мінського шосе.

За словами місцевих жителів, кожен день кортеж із кількох джипів виїжджає з території близько 11 ранку і повертається за кілька годин.

В’їзні ворота у будинок, де живе Янукович медуза

За даними "Медузи", приблизно в цей час рік тому Віктора Януковича можна било зустріти в фітнес-клубі World Class в Жуковці.

Відзначається, що з березня 2014 року власники держдачі збільшили обсяг послуг, які вони замовляють для обслуговування будинку прийомів в Баковці.

Зокрема, зросли обсяги вивезення сміття і відходів. Якщо на початку 2014 року асенізаторська машина для вивозу "рідких відходів каналізації" приїжджала один раз на місяць, то з 2017 року відомство збільшило кількість рейсів до чотирьох разів на місяць.

Також з 2014 року керівництво будинку прийомів почало замовляти сажотрусів для очищення димових труб камінів і котельні.

З літа 2015-го тут шість разів на рік стрижуть газони; тоді ж на території провели роботи з поліпшення технічного стану басейну, двох купелей, а також чаші джакузі і чаші водоспаду.

Відзначається, що з 2014 року установа "Заміський будинок прийомів "Русичі"" стала власником кількох об'єктів в Криму. Зокрема, оздоровчого табору "Кристал" в Алушті і оздоровчого табору імені Комарова в селищі Форос на березі Чорного моря.

Як відомо, журналісти почали шукати, де Янукович живе в Росії, з весни 2014 року, майже відразу після того, як він покинув Україну.

Сам політик стверджував, що переїхав до Ростова-на-Дону.

У серпні повідомлялося, що Янукович живе в підмосковному селі Баковка на вулиці Лісовій в будинку за понад 4 мільйони доларів.

У свою чергу 27 серпня адвокат Януковича Віталій Сердюк в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив, що інформація про адресу проживання Януковича в с. Баковка є фейком.