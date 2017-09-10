Литва висунула на Оскар стрічку "Іній" про події на Донбасі

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Неділя, 10 вересня 2017, 02:46

Оскарівський комітет Литви висунув на конкурс стрічку про нинішні події на українському сході, у зоні АТО.

Про це повідомляє "5 канал".

На Оскар висунуто драму режисера Шарунаса Бартаса "Іній" . Фільм зняли у ко-продукції Литви, України, Франції та Польщі.

Стрічка розповідає історію литовця, який доправляє на Донбас гуманітарну допомогу для українських військових. Там чоловік упритул бачить війну і намагається її осмислити.

5 жовтня "Іній" з'явиться в українському кінопрокаті. У створенні стрічки брали участь українські кінокомпанії "Інсайт Медіа" і "Тато Фільм", за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Литовського кіноцентру.

Раніше стрічку було відібрано для участі у програмі секції "Двотижневик режисерів" на 70-му Каннському міжнародному кінофестивалі.

Теми: кіно Литва Донбас
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